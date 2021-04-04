Тіна Кароль, Дан Балан і Олег Винник вирішили прояснити свої стосунки на шоу "Голос країни"

Відповідні кадри були опубліковані на офіційній сторінці програми в Instagram, пише Politeka.net.



У попередніх сезонах шоу багато глядачів з цікавістю спостерігали за розвитком "стосунків" двох зіркових тренерів – Дана Балана і Тіни Кароль, які мило фліртували на камеру. У новому сезоні молдавський співак пішов з тренерського крісла, а двозначними фразами з Кароль став обмінюватися вже Олег Винник.

В одному з недавніх епізодів Балан знову взяв участь у зйомках і, звичайно, не міг не пожартувати з Тіною.

"Чого ти нервуєш? Все буде добре, як завжди. Татко прийшов!",- вимовляє співак на відео, звертаючись до Кароль, яка повільно походить до нього.

У цей момент за ними пильно стежив Винник.

"Олег, ти ревнуєш?", - звернулася до нього ще одна тренер проекту Надя Дорофєєва.

"А що, тут щось сталося в моїй відсутності?", - тут же відгукнувся Балан.

Опубліковане відео викликало бурхливу реакцію у глядачів.

"Татко наш", "важливий тільки голос, говорили вони", "Завадюк в 2020: в цьому році тільки голос і талант. Завадюк в 2021: ваш улюблений серіал", "Фу! Неприємна "парочка"!", "Як я цю пару обожнюю", "більше, більше цирку в анонси. А то як ще рейтинги збиткові рятувати", - пишуть люди.

Нагадаємо, Винник на "Голосі країни" поскаржився на Дорофєєву, публічно набравши Дантеса: "Я за вас переживаю...".

Як повідомляла Politeka, Кароль на "Голосі країни" підігріла розмови про роман з Баланом, поставивши пікантне запитання: "Тіна і Дан живуть...".

Також Politeka писала, що Дан Балан, що закрутив Кароль в пристрасному танці, не стримав почуттів: "Тіна, я пам'ятаю...".