Тіна Кароль, Дан Балан і Олег Винник вирішили прояснити свої стосунки на шоу "Голос країни"
Відповідні кадри були опубліковані на офіційній сторінці програми в Instagram, пише Politeka.net.
У попередніх сезонах шоу багато глядачів з цікавістю спостерігали за розвитком "стосунків" двох зіркових тренерів – Дана Балана і Тіни Кароль, які мило фліртували на камеру. У новому сезоні молдавський співак пішов з тренерського крісла, а двозначними фразами з Кароль став обмінюватися вже Олег Винник.
В одному з недавніх епізодів Балан знову взяв участь у зйомках і, звичайно, не міг не пожартувати з Тіною.
"Чого ти нервуєш? Все буде добре, як завжди. Татко прийшов!",- вимовляє співак на відео, звертаючись до Кароль, яка повільно походить до нього.
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У цей момент за ними пильно стежив Винник.
"Олег, ти ревнуєш?", - звернулася до нього ще одна тренер проекту Надя Дорофєєва.
"А що, тут щось сталося в моїй відсутності?", - тут же відгукнувся Балан.
Опубліковане відео викликало бурхливу реакцію у глядачів.
"Татко наш", "важливий тільки голос, говорили вони", "Завадюк в 2020: в цьому році тільки голос і талант. Завадюк в 2021: ваш улюблений серіал", "Фу! Неприємна "парочка"!", "Як я цю пару обожнюю", "більше, більше цирку в анонси. А то як ще рейтинги збиткові рятувати", - пишуть люди.
Нагадаємо, Винник на "Голосі країни" поскаржився на Дорофєєву, публічно набравши Дантеса: "Я за вас переживаю...".
Як повідомляла Politeka, Кароль на "Голосі країни" підігріла розмови про роман з Баланом, поставивши пікантне запитання: "Тіна і Дан живуть...".
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