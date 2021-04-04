Зірка Студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна показала розкішний вечірній образ і відверто розповіла про свій недолік

Як повідомляє Politeka.net, артистка "Жіночого Кварталу" поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Нікітіна зізналася шанувальникам, що раніше постійно робила те, що дратує дуже багатьох людей: спізнювалася.

"Я раніше, дуже часто спізнювалася...Моя бабуся, мене постійно за це лаяла! І я у свій час злилася, а потім нарешті перестала змушувати людей чекати і зрозуміла, як же вона була права! Вдячна їй за це! Запізнення вбиває хорошу думку про тебе! І це факт!", - написала гумористка.

Вона також закликала людей бути пунктуальними.

Свій пост Нікітіна вирішила супроводити новими фото. Судячи з усього, вони були зроблені в гримерці.

На знімках артистка позує в довгій чорній сукні. Облягаючий наряд, прикрашений великими паєтками, спокусливо підкреслює фігуру артистки. Нікітіна спокусливо вигинається перед камерою в томній позі, демонструючи свій жіночний шарм.

Шанувальники Нікітіної не змогли пройти повз її поста.

"Дуже красива", "Красоточка", "ти чого така зухвала а?" Вогонь", "супер яка граціозна, ніжна, чарівна, чарівна карколомна)) левиця", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" влаштувала гарячі танці з подружкою: "Супер-дівчатка".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Жіночого кварталу" в прозорому вбранні і кашкеті дала фору MARUV: "Ого, Королева ночі".

Також Politeka писала, що роздягнена блондинка з "Жіночого кварталу" змусила милуватися своєю красою: "Чистий ідеал".