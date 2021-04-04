Колишня солістка "НеАнгелів", українська співачка Слава Камінська показала, як відпочиває на курорті, втікши подалі від дітей

Як відомо, зараз зірка відпочиває в Єгипті, куди вона полетіла незабаром після новин про розпад їх з Вікторією Смеюхой дуету. На нових кадрах у своєму Instagram Камінська показала, як насолоджується своїм часом на курорті, пише Politeka.net.

Так, Камінська опублікувала коротке відео, на якому показала, як розслабляється на пляжі в купальнику. Співачка напівлежить на диванчику під навісом, насолоджуючись тишею і спокоєм. Камінська пояснила, що їй вдалося втекти від дітей, з якими вона відпочиває на морі.

"Сховалася від дітей. Я сьогодні інтроверт до вечора", - каже Камінська на кадрах.

На відео можна помітити, що співачка вибралася до моря в жовтому злитому купальнику і накинула зверху легку білу сорочку, яку залишила розстебнутою. Доповнили її образ стильні окуляри.

Варто відзначити, що в минулому місяці Камінська і Смеюха оголосили про розпад свого дуету. У складі "НеАнгелів" співачки виступали на сцені 15 років. Камінська в своїй заяві наголосила, що відповідне рішення вони прийняли разом з Вікторією і їх продюсером Юрієм Нікітіним.

Після цього Камінська вирішила почати сольну кар'єру.

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