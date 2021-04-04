Відома українська співачка Ані Лорак показала незвичайний образ у всьому чорному з дивними штанами

Зірка показала свій новий лук в Instagram, пише Politeka.net. Судячи з усього, в ньому артистка, яка вже давно живе і працює в Росії, з'явилася на урочистому заході.

Так, на фото Лорак позує на червоній доріжці. Для виходу в світ співачка вибрала вельми ефектний образ. Вона одягла чорний костюм з матеріалу, що нагадує пом'ятий целофан. При цьому, мішкуваті штани костюма виявилися настільки довгими, що повністю закривають ноги співачки разом з взуттям.

Незважаючи на такий дивний наряд, виглядає Лорак дуже впевнено. Вона дивиться прямо в камеру, поклавши руку на талію.

Шанувальники виконавиці тут же почали коментувати її фото.

"Діва Ані Лорак прийшла за заслуженою нагородою "Grammy" - по-іншому це фото не прокоментуєш", "Бог ти мій, ну що за красуня", "Образ вогонь", "надзвичайно красива", "вогонь фото, фігура, і сама Кароліна", "За день до премії: популярна співачка Ані Лорак скупила всі сміттєві пакети", "навіть в целофані така красива", "Кароліна, багато чорного", "Ох, ну і комбінізо, як ніби працює на будівництві", - пишуть люди в коментарях.

Нагадаємо, Ані Лорак виставила напоказ опухлі губи-вареники після філерів: "Кудись занесло".

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