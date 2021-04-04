Знаменита бразильська супермодель Алесандра Амбросіо, яка прославилася як ангел Victoria's Secret, з нагоди свята показала образ спокусливої "зайчика"

Як пише Politeka.net, спекотна красуня схвилювала шанувальників новим гарячим фото в своєму Instagram. Так, Амбросіо вирішила зробити фанатам незвичайний подарунок на Великдень: модель перевтілилася в кролика, який є одним із символів цього свята на Заході.

Втім, Алесандра внесла в цей образ свої корективи, зробивши його максимально далеким від церкви і релігії. Так, на фото дівчина постала в коротеньких чорних шортиках із завищеною талією і чорному ліфчику без бретелей. Головною родзинкою образу стали кокетливі заячі вушка, які приміряла Амбросіо. В якості завершального штриха вона одягла чорні босоніжки на високих підборах.

На знімку модель млосно сперлася на балконну перегородку, злегка вигнувши спину і демонструючи свій плоский живіт і випирають ребра. Зухвалий вираз обличчя моделі зробило фото ще більш ефектним.

Шанувальники Амбросіо прийшли в захват від її нового образу.

"Чудова", "Класні ніжки", "ідеальна жінка", "щось новеньке", "ти найгарячіша жінка в світі",-пишуть люди.

Раніше ми писали, що Амбросіо показала себе в кофтині і штанях. На першому фото дівчина радувала своєю зовнішністю, а на другому - показала фігуру, вигнувшись на ліжку, коли кофта була трохи задерта.

Нагадаємо, екс-ангел Victoria's Secret зачарувала засмаглими принадами в "невидимому" бікіні: "Виглядаєш на мільйон".

Як повідомляла Politeka, Алессандра Амбросіо з "Victoria's Secret" напружила кожен м'яз, спокусивши витонченою фігуркою: "Моліться...".

Також Politeka писала, що екс-ангел Victoria's Secret вразила вигинами, вигнувшись на ліжку: "Чудова леді".