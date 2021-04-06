Як повідомляє Politeka.net, у Григорія Чапкіса було чотири шлюби, у двох з яких народилися діти. Так, єдина дочка Лілія з'явилася на світ у першому шлюбі легендарного хореографа з його партнеркою по танцях Людмилою. Також у Григорія Миколайовича є син Грег, який народився у другому шлюбі артиста з його ученицею Наталією.

Однак, взаємини з дітьми у Чапкіса не склалися, зараз вони живуть за кордоном і майже не спілкуються із зірковим батьком. Сам хореограф нещодавно в інтерв'ю в програмі "ЖВЛ" поділився, що був поганим батьком через свою зайнятість - гастролі забирали весь час і старшу дочку Лілію практично виховувала бабуся.

"Коли я пропрацював 27 років з першою дружиною в ансамблі Вірського, ми об'їздили весь світ, і я весь час був на гастролях. Лілію виростила бабуся. І коли я їй зараз роблю зауваження, що Ліля, ти не так вчинила, вона: "а ти мене виховував? Я бачила тебе?". І Грег виріс один, без мене. Без мами", - поділився Народний артист.

Відзначимо, що 63-річна Лілія Чапкіс проживає в Італії, там вона також побудувала хореографічну кар'єру. Нещодавно жінка разом з дочкою-актрисою Анною Сафрончик відзначили разом Великдень, а спільними фотографіями поділилися в соцмережах. На кадрах видно, що дочка і внучка Григорія Чапкіса відмінно ладнають, і що найголовніше, виглядають просто приголомшливо. Так, наприклад, Лілія буквально вразила користувачів своєї розтяжкою і фігурою, така ще дасть фору молодим.

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