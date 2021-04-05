Журналістка, активістка і поетеса Юлія Бабич, яка в кінці 2020 року народила дочку Емму від колишнього політв'язня режисера Олега Сенцова, наважилася розповісти про їхні стосунки

Як передає Politeka.net, на відвертий пост Юлія Бабич зважилася після того. як Сенцов заявив про їхні складні стосунки.

«…виявляється, він вважає, що має право виносити на публіку особисте, пов'язане зі мною і Еммою. А я, як ідіотка, весь цей час мовчала, оберігаючи його репутацію», - обурилася активістка.

Юлія зазначила, що Сенцов заблокував її в Facebook.

«Я не знаю, чи є в Емми тато. Він досі називає стосунки, від яких народилась дитина, помилкою. Його не було всю вагітність. Він відмовився допомогти фінансово з обліком вагітності. (З грошима допомогла людина, проти якої він так завзято публічно виступає). Він з'явився перед пологами, на які не встиг, бо в нього були "важливі зустрічі". Побув хвилин 10. Так, він є у свідоцтві. Хоч в останній момент він раптово заявив, що він просто погано розуміє укр.мову і дасть ім'я, а не прізвище. Але прізвище дав», - розповіла Юлія.

Також Бабич згадала про нові стосунки Сенцова.

«На перший новий рік доньки (їй було 2 тижні) він поїхав з жінкою, з якою почав зустрічатись одразу, як дізнався про вагітність, пити просекко в Одесу… і загубився на кілька тижнів. Саме через його відсутність Емма була позбавлена грудного вигодовування (мені не було з ким її залишити і ми втратили дорогоцінний час: операція)», - написала вона.

За словами Бабич, Сенцов бачився з донькою всього кілька разів

«Але Емма - його донька. Я хочу, щоб він був в її житті. Та поки що не бачу взаємного бажання. За всі 3,5 місяці життя Емми він бачив доньку кілька разів. Останній раз 3 березня. Коли я написала, що його доньці погано, він заблокував мене у фейсбуці, можливо, щоб я не засмучувалась, коли я читаю його такі правильні пости про те, що немає нічого важливіше за здоров'я дитини... Але чомусь не своєї дитини», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим Бабич зазначила, що Сенцов щомісяця надсилає Еммі фінансову допомогу.

«І ще: я вважаю, що в нас були вдалі стосунки! Бо в них народилось Диво! Найкраща дівчинка у всьому світі!» - підсумувала Бабич.

Нагадаємо, напередодні Олег Сенцов повідомив, що з матір’ю його маленької доньки в нього були невдалі й нетривалі стосунки.

«В минулому році в мене народилась донька Емма. З її мамою в мене були невдалі і тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилась, коли вони вже закінчились. Але діти ні в чому не винні, їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом», - написав він.

Згідно з постами Бабич, дитина з'явилася на світ 16 грудня 2020 року. 16 січня активістка опублікувала фото з донькою і написала, що "нам сьогодні 1 місяць".

Нагадаємо, у Олега Сенцова є двоє дорослих дітей: син Влад і дочка Аліна. З їх мамою Олег розлучений, вона залишилася жити в Криму.

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