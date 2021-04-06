Улюблене шоу "Маска" на українському телебаченні добігає кінця, в 11 випуску, ведучий шоу Остапчук, з'явився в костюмі Термінатора, підкоривши глядачів своїм виглядом

Як передає Politeka.net, в інтерв'ю за лаштунками шоу, яке розмістили на Youtube-каналі Маска. Україна, Володимир Остапчук розповів, як створювався костюм. Остапчуку довелося пережити міні-операцію на оці.

Містер Маска запитав у Остапчука, скільки часу тривав грим, на що Володимир розповів, що в цілому, грим створювали близько трьох годин, проте найскладнішим було зробити червоне око Термінатора.

"Найскладнішим було поставити червоне око. Для мене це було супер-складним завданням. У мене постійно сльозилося це око, ми його вставляли четверо людей. Це була така міні-операція. Але, тим не менш, одним оком з Циклопом, ми за найкращих наших фіналістів", - поділився Остапчук.

"Ви Термінатор, якби Вам довелося повернутися в минуле, то яку б з Масок ви б врятували?",- запитав Містер Маска.

На що Остапчук відповів, що він би із задоволенням повернув би Сома. "Мені дуже подобалося спілкуватися з ним іноземною мовою, і я до останнього не міг уявити собі, що там мій близький друг", - підсумував Володимир.

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