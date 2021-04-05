Фіналіст одного з найпопулярніших реаліті-шоу "Холостячка", суперник Олександра Еллерта, Олексій Тригубенко, похвалився своїм придбанням

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Тригубенко вирішив всім розповісти про свою красуню, і показав її на фото.

Білосніжна машина, мрія Олексія, за його словами скоро буде в його руках. Тригубенко купив нову машину. Ось, що відомий "холостяк" розповідає в сторіс:

"Я зовсім забув вам розповісти - я купив машину. У п'ятницю ми виграли аукціон, і я купив Audi А5 2018 року, Біла, купе, просто така красуня! Я вважаю, що це найкрасивіше купе, яке є. Про цю машину я реально мріяв і самому аж не віриться, що я скоро буду на ній їздити", - розповів Фіналіст "Холостячки".

У наступному сторіс Тригубенко розповів, що його мрія через два місяці буде вже у нього:

"Буквально через 2 місяці вона приїжджає, я її відновлюю і катаюся. Тому, я щасливий! У мене скоро буде тачка! Можете мене привітати!"

Натхненний чоловік просто сяяв від щастя, розповідаючи про своє нове придбання.

Не так давно Олексій Тригубенко, завидний наречений і улюбленець багатьох дівчат, вирішив порадитися, хто може стати мотиватором в його житті. Шанувальники зійшлися в думці, що Олексію необхідна улюблена жінка, адже через час після зйомок в реаліті-шоу перспективних наречений так і не знайшов собі пару.

В архівах реаліті-шоу збереглася інформація, що Олексій займається бізнесом таксі, надаючи автомобілі таксистам в оренду. на момент участі в проекті "Холостячка" у Олексія було в наявності 140 актомобілів.

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