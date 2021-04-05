Знаменитий чоловік Наді Дорофєєвої, співак Володимир Дантес, перевершив на шоу Олександра Стоянова і Сергія Бабкіна

Кілька днів тому пройшов п'ятий ефір випуску «Ліпсінк батл» із зірковими пародіями. В останньому ефірі брали участь пари подружжя, які змагалися між собою за право вийти в суперфінал. Співак Володимир Дантес і співачка Надя Дорофєєва відзначилися більше за інших.

Першим свій номер демонстрував Володимир, якому дістався образ його дружини в кліпі на пісню «Горит». А ось надії Дорофєєвої дістався образ Мадонни на її хіт Girl Gone Wild. Володимир виграв, вразивши навіть танцем.

Другою парою стала сім'я Сергія і Сніжани Бабкіних. Музикант заліпсив образ Людмили Марківни Гурченко з піснею "5 минут", а Сніжана виконувала хітт Елвіса Преслі Jailhouse Rock.

Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар приміряла образ короля Майкла Джексона, але її конкурент-чоловік втілив несподіваний подвійний образ Джей Зі і Ріанни. Незважаючи на перемогу, в суперфіналі його перевершив Дантес.

Завданням трьох чоловіків було спародіювати українську зірку Вєрку Сердючку і" заліпсити "її хіт"добре".

"Став + в коментарях, якщо теж вважаєш, що співак спародіював Вєрку Сердючку краще за всіх. Володимир відправляється в суперфінал, де з іншими учасниками боротися за золотий пояс» - сказано в підписі на фан-акаунті.

"Фінал шикарний !!! Всі були класними !!! 🔥 🔥 ; Мені більше Бабкін сподобався❤️; Дантес Сердючка, Браво; мені здається, через нього багато і дивляться)); шикарний фінал! Професійні актори!; Після втілення Дантесом Сердючки сміялася до сліз😂 чекаю не менш яскравий суперфінал👏; Ого що там Тіна робить? Надя не ревнуй; Обов'язково👏 👏; Дантес Красунчик молод молодець❤❤️", - відповіли фанати.

Також в на фан-акаунті Дантеса з'явилися фотографії, на яких можна побачити, як він перевтілився у власну дружину - Надю Дорофєєву.

Амплуа Дорофєєвої Дантес на себе приміряв в рамках шоу "Ліпсінк батл".

"На @lipsyncbattle_ua мені дісталася найпрекрасніша дівчина в світі. Вона мені в житті дісталася, та ще й пародіювати випала честь - @nadyadorofeeva. Спасибі всій команді, хто працював зі мною над цим номером. Даша, Яна, Руслан - ви прекрасні", - написав у своєму профілі Дантес раніше.

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