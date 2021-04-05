Актриса популярного британського серіалу "Доктор Хто" Амія Лоундес померла у віці 29 років

Трагедія сталася влітку 2020 року, але деталі того, що сталося раніше не були відомі. Смерть настала в саду будинку, в той момент, коли вона гостювала у батьків. Причиною пізніше назвали раптову несподівану смерть при епілепсії (РАНСЕП).

Як повідомляє Mirror, лікарі не діагностували епілепсію Амії, незважаючи на те, що актриса перенесла напади всього за кілька тижнів до смерті.

У сім'ї актриси повідомили, що молода актриса поняття не мала, що напади можуть її вбити.

Мама Лаундеса Беа сказала, що у її дочки вперше стався напад в 2018 році. Незважаючи на це, сім'я дізналася про РАНСЕП тільки після її смерті.

"Вона була веселою, повною життя і у неї було так багато ідей. Нам її не вистачає кожну хвилину. Ніщо не поверне Амі, але якщо ми зможемо врятувати ще одну сім'ю, яка переживає наш біль, це того варто", - сказала мама дівчини після того, як було проведено дослідження, щоб встановити причину її смерті.

Напад у Амі стався в Брістолі в травні 2020 року, після того як вона повернулася зі свого будинку в Лондоні під час першої ізоляції Covid.

Консультант-невролог не зміг діагностувати епілепсію, незважаючи на те, що у актриси спостерігалися типові симптоми, повідомив коронер.

Їй не призначили ліки для запобігання епілепсії, як це зазвичай рекомендується, після другого випадку.

Проте розслідування прийшло до висновку, що "малоймовірно", що відсутність лікування призвело безпосередньо до смерті Амії лише через кілька тижнів, 15 червня.

"Навіть з діагнозом епілепсія та належним лікуванням все ще існує ризик смерті від РАНСЕП», - заявив професор Девід Чедвік.

Відзначається, що РАНСЕП забрав життя одного з 1000 осіб, які страждають цим захворюванням.

"Доктор Хто" -британський науково-фантастичний телесеріал про інопланетного мандрівника в часі, відомому як Доктор, який разом зі своїми супутниками займається порятунком цілих цивілізацій або окремих людей.

"Доктор Хто" - найтриваліший науково-фантастичний серіал у світі. Оригінальний серіал йшов з 1963 по 1989 рік. У 1996 році вийшов телевізійний фільм «Доктор Хто». Серіал був успішно відновлений в 2005 році, при цьому нумерація сезонів почалася заново.

Нагадаємо, пішла з життя відома радянська актриса-красуня, її пам'ятають мільйони: "причина смерті…"

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя відомої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "зірка до останнього..."

Також Politeka писала, що пішла з життя легендарна актриса-Красуня, на її фільмах виросли покоління: "її буде дуже не вистачати всім"