Популярне шоу "Ліпсінк Батл" набирає обертів, дивуючи глядачів видовищними номерами, які готують зіркові учасники, цього разу не на жарт здивував чоловік відомої судді "Танців з зірками" Катерини Кухар

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram балерина розмістила кадри номера Олександра Стоянова. Неймовірно красивий танець під пісню "Umbrella", у виконанні Rihanna feat Notorious B.I.G.

Катя написала, що не очікувала побачити таким свого чоловіка: "Як виявилося, талантам мого чоловіка немає меж".

Олександр ліпсив Rihanna, він надів латексну коротку мініспідницю, і бюстгальтер з заклепками. Відомий хореограф наслідував рухи всесвітньо відомої співачки.

Навіть ведуча Тіна Кароль запишалася і загляділася на пластичність і гнучкість чоловіка. А Потап відвертав увагу дітей Стоянова і Кухар, які і без того закривали очі. "Це ваш тато?",- запитав Потап. Дівчинка похитала головою, тоді Потап показав палець вгору, як би показуючи "Ось це молодець!".

Варто сказати, що Том Холланд також ліпсіл цю ж пісню Rihanna в американській версії Ліпсінк Батла, що відразу ж відзначили глядачі, підкресливши, що Холланда переплюнути неможливо.

Однак, номер сподобався шанувальникам, і вони залишили безліч коментарів під ним.

"Так він нереально крутий! Людина з великої літери, оскільки рабо все життя, щоб мати таку і таку форму. Нехай в цьому шоу показують тих, хто реально орав, щоб чогось досягти. Це відео можна назвати прем'єр вирішив подуркувати (що теж потрібно людям), але і це у нього вийшло супер.", "Люди, перестаньте порівнювати!!! Це ж охринітельно круто вийшло!!!!", "Дуже класний, професійний виступ. Рухи чіткі і максимально схожі. 3 рази переглянула з тих пір як тільки включила, і впевнена, ще багато разів перегляну. Браво, Олександр 👏 🏻 👏 🏻 👏 🏻 " - написали глядачі.

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