Український співак Олег Винник, тренер шоу "Голос країни", був вражений виступом одного з учасників

Учасники шоу зараз активно борються за перемогу, повідомляє Politeka.net. У хід йдуть різні хитрощі, щоб продемонструвати свій талант.

Учасник команди Наді Дорофєєвої, Ілля Ніколаєнко, здивував Олега Винника. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Конкурсант виконав пісню "Ніно" в новій обробці, та так, що головний виконавець цього хіта не зрозумів, що це за пісня з перших нот.

"Як тобі така інтерпретація "Ніно" на @goloskrainy_official? 😍

Навіть Олег Винник не відразу впізнав свій хіт у новому звучанні 🎙

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Своїм виступом Ілля Ніколаєнко зумів завоювати місце на кріслах у чвертьфіналі, і разом з #команда DOROFEEVA йде до прямих ефірів. Вболіватимеш за цього учасника вже наступної неділі?",- написав автор поста.

За дві години публікація зібрала майже 20 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Супер зробили", "відмінно все було і пісня і виконання, молодець"," а мені сподобалося )", "Ну таке🙄", "Борис Моїсеєв в молодості", "краще оригіналу !!! Взагалі не розумію хто слухає цього OV", "оригінал завжди краще"," жахливо", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, у попередньому випуску шоу покинув чоловік актриси Ольги Сумської, співак Віталій Борисюк, який був у команді Олега Винника. За словами останнього, артист докладав стільки ж зусиль для участі в проекті, скільки і інші учасники.

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