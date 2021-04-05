Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару зізналася, як потрапила в казусну ситуацію прямо на сцені

Як повідомляє Politeka.net , з посиланням на пресслужбу Нового каналу, нещодавно три актриси з "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару, Тетяна Песик та Ірина Гатун стали учасницями розважального Improv Live Show. За лаштунками зйомок дівчата поділилися кумедними історіями, які відбувалися з ними під час роботи.

Так, Ірина Сопонару зізналася, що одного разу облажалася на сцені, стоячи перед повним залом глядачів. Дівчина просто забула слова, які повинна була говорити зі сцени. І це при тому, що багато разів вже грала цю сцену без проблем.

"Я облажалася, коли забула текст на сцені. У концерті був номер, який до цього вже грала двісті тисяч разів. І ось виходжу на сцену і розумію, що взагалі не знаю, що далі говорити", - поділилася актриса. Однак, Ірі вдалося вийти з ситуації - вона просто почала говорити свій текст з того місця, яке все ж пам'ятала, але це стало великим сюрпризом для її колег по сцені.

Своїм схожим курйозним випадком поділилася також Тетяна Песик. Вона розповіла, що під час концерту раптово забула слова і мовчання тривало кілька хвилин, так що глядачі все зрозуміли. "Я грала якраз великий і дуже однотипний номер з Валиком Міхієнко. В один момент ми просто встали і почали дивитися один на одного з питанням в очах, хто повинен говорити далі якісь слова. Пауза затягнулася десь до двох хвилин", - згадує Тетяна. За її словами, глядачі в залі звичайно ж зрозуміли, що сталося, але сприйняли це з гумором.

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