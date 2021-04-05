Співак Куіндон Тарвер, найбільш відомий своїм емоційним виконанням в опері База Лурмана "Ромео + Джульєтта", загинув в автокатастрофі у віці 38 років

Дядько Тарвера віллі підтвердив трагічну новину про те, що юна зірка розбила свою машину в Техасі, пише Рerthnow.

"Він потрапив у аварію - все, що ми знаємо, це те, що він зазнав аварії, врізався в стіну десь на дорозі Джорджа Буша (магістраль)»,-сказав він.

Тарвер почав співати в церковному хорі, а потім виступав у хорі і виконував кавери на пісні пісню Принца When Doves Cry і Розаллі Everybody's у фільмі 1996 року «Ромео + Джульєтта", де головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо і Клер Дейнс.

Пісні увійшли в саундтрек до фільму, який був проданий тиражем більше двох мільйонів копій.

У липні 1997 року він зайняв третє місце в чартах ARIA і протримався в чартах 18 тижнів.

Тарвер також з'явився у відеокліпі Мадонни Like a Ргауеги в другому і сьомому сезонах American Idol.

Але, як і у багатьох дітей-зірок, його успіх був швидкоплинним. Пізніше Квіндон Тарвер зізнався, що піддавався сексуальному насильству на піку своєї слави.

«У той час в моєму житті я дещо пережив. Саме тоді в моєму житті почали відбуватися деякі речі, які мене спустошили... і коли (»Ромео + Джульєтта") вийшли, було важко отримати від цього задоволення. Це повинно було бути великою подією. Для мене в тому віці це була дійсно велика вершина. Але я не міг по-справжньому насолоджуватися цим, як я відчував, що міг або повинен був. Мені було боляче. До мене приставали, мене згвалтували, я втратив кар'єру, про яку мріяв все своє життя», - розповів він Куіндон Тарвер в 2017 році.

Останній запис Тарвера "Stand Our Ground" був випущений в січні в пам'ять про його двоюрідного брата Даріуса Тарвера, який був застрелений поліцейськими Техасу в 2020 році.

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