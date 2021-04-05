Відома українська танцівниця і зірка шоу "Танці з зірками" Олена Шоптенко вразила кадрами свого перетворення на гламурну красуню

Як пише Politeka.net, хореограф поділилася кумедним відео у своєму Instagram. У ньому Шоптенко вирішила показати, як перевтілюється з домашнього образу в жіночний.

На початку відео танцівниця з'являється перед камерою без косметики і укладання, в простій сірій толстовці з капюшоном. Потім вона кілька разів закриває камеру рукою, а пізніше, немов за помахом чарівної палички, з'являється вже в ефектному вбранні на вихід.

Так, хореограф одягла жовту блузку зі спокусливим глибоким декольте, стильно поклала волосся і зробила досить яскравий макіяж з червоною помадою. У такому образі Шоптенко виглядає дуже жіночно і розкішно.

"Хотілося б, щоб понеділок починався саме так, але, на жаль, нема за чим", - підписала кадри зірка.

Її шанувальники не залишилися байдужими після такого відео.

"круто коли рух в ритм музиці", "шикарна", "Оленка! Захоплююся вами! Ви крута", "красива", "Прекрасна в будь-якому образі", "Просто ангел", "шикарна! Ваша блуза мене підкорила!", "А говорили, що не вмієте моргати) круто ж", "чому ні за чим? Стрім танцювальний в Тікток можна зробити, ми всі прийдемо", - пишуть люди.

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