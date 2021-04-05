Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес в серії пляжних образів захопила ідеальною фігурою
Так, цього разу популярна 51-річна американська актриса і співачка Дженніфер Лопес стала героїнею глянцевого видання InStyle. Кадрами фото обкладинки сама знаменитість поділилася у себе в профілі в Instagram. Схоже, вік для таких фото ефектною Дженніфер не перешкода.
Як можна помітити, спеціально для фотосесії Лопес приміряла кілька яскравих нарядів, які захопили шанувальників своєю успішністю. Тілесний купальник, Пляжний лук з білої майки і блакитних джинс або навіть мереживну білизну з блузкою з натурального шовку – все це дивно підійшло до фігури Лопес.
"Ніхто не здатний прикрасити обкладинку так, як прикрашає її непідвладна часу Лопес", – йдеться в публікації на сторінці журналу.
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Ось як відреагували шанувальники в мережі:
«Королева 🔥; Легко обійшла всіх🔥; До тих пір, поки нічого цікавого не буде, не буду перемикати сторінку😞; Це безперечно ваше покликання в житті💙; Ваша усмішка - це все🥺😩; Сподіваюся, ви чудово провели час💛; Прекрасна королева 😍Друга картинка - це все !!! Ти така приголомшлива людина🔥; найкрасивіший 😍; як ти можеш бути такою ідеальною людиною? 🥺 ♥ ️».
Також на фан-акаунті з'явився жаркий промо-кадр з ранньої фотосесії зірки, в якій вона блищала в небесній сукні з безліччю оригінальних тканинних вузлів. Через незвичайний дизайн і зухвалих вирізів на грудях і стегнах можна також помітити, що позує виконавиця без ліфчика і білизни.
А простий макіяж і укладання нітрохи не псують її вигляд, а тільки підкреслюють красу 51-річної виконавиці.
Нагадаємо, що ефектна Дженніфер Лопес стиснула бюст ременями, довівши до екстазу:"25-річні позаздрять".
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