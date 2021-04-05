Відома співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала себе з кращих ракурсів

Як передає Politeka.net з посиланням на Instagram знаменитості, красуня вирішила влаштувати чергові запальні танці біля холодильника. Кумейко дуже любить танцювати, тому не може стриматися, щоб не записувати короткі відео для своїх шанувальників. Анастасія приміряє ефектні вбрання, робить зачіску і макіяж, щоб виглядати гідно.

На свіжому відео співачка постала в чорному обтягуючому боді, забувши надіти штани. Вона зробила собі трендовий весняний макіяж, використавши дуже яскраві тіні. На голові у Кумейко красувалася не менш модна гулька. Анастасія повиляла стегнами, змусивши чоловіків пускати слинки.

"А що б ви запитали у Джонні?",- грайливо підписала відео зірка.

У коментарях красуні традиційно залишили масу приємних відгуків.

"Від холодильника ні на крок!", "Класна яка", "Який макіяж!! Свіжак", "Ну ви просто вогонь", "ось це жінка", "Пушка", "А навіщо нам Джонні? Ні, нам Джонні не потрібен!", "Я б запитав у Джонні скільки твоє серце коштує!!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що після розпаду групи Nikita Кумейко працює діджеєм.

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