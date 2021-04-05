Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка знялася в серіалі "Величне століття", похвалилася зовнішністю після пологів

Як передає Politeka.net, на початку 2021 року актриса народила другу дочку. Зірка довгий час приховувала свою вагітність і не хотіла розкривати ім'я батька дитини. Ним виявився арабський продюсер Мохаммед Аль-Турки.

Варто відзначити, що під час вагітності актриса трохи набрала вагу, проте незабаром після пологів вона повернулася до своєї звичної форми. На свіжих кадрах актриса стала виглядати навіть ще більш соковитіше, ніж була раніше.

У себе в Instagram Мер'єм опублікувала фото, на якому постала з дуже яскравим макіяжем. Зірка підкреслила свої пухкі губи і виразні очі. На фото колір очей виглядав дуже незвично. Рожеві тіні і довгі вії зробили Узерлі схожою на ляльку. У коментарях шанувальники залишили красуні масу приємних слів.

"Мрія", «Лялька Барбі», «Ти виглядаєш чудово», «Вау», «така красива», «шикарна», «ці очі зводять з розуму», «дитинко, ти просто космос», "серцеїдка", - пишуть користувачі Мережі.

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