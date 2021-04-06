Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, пораділа весні
Красуня - мати двох дітей, яка може похвалитися чудовою фігурою в будь-якому вбранні, передає Politeka.net. Професія актриси вимагає ретельного догляду за собою, тому Антоніна не може дозволити собі розслабитися.
Зірка розповіла, що до догляду за собою її привчила мама з дитинства. Паперна займається спортом і робить маски для обличчя
"У нашій родині не доглядати за собою завжди було табу. З дитинства нас виховували, що дівчинка повинна стежити за собою кожен день", - поділилася одного разу дочка Сумської.
Не дивно, що красуня хвалиться зовнішністю в Instagram. Так, в одному з останніх постів Антоніна позувала в білій кофті, чорне пальто вона розстебнула і блиснула довгими ніжками в шкіряних брюках.
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"Веснааааа 🤍 Не треба ось ці ось пуховики й валянки 🙈", - написала актриса.
За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і трохи коментарів.
"Красива", " Тоня класний прикид !!!", "Милуюся, як завжди красуня❤️❤️❤️вся в маму", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Антоніна Паперна народилася 1 червня 1990 року. В юності дівчина перебралася до Москви з твердим наміром вступити до театрального інституту ім. Бориса Щукіна. Майбутня зірка поступила з другої спроби.
У виставі навчального театру "Щуки" дівчину відзначили премією "Золотий лист" за одну з ролей.
Зараз красуня знімається в серіалах і фільмах.
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