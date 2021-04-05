Українська співачка Аліна Гросу записала смішне відео з Романом Полянським, роман з яким вже практично не приховує

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Гросу опублікувала відразу кілька відеороликів, знятих для молодіжної мережі Тік Ток.

Як відомо, співачка розлучилася зі своїм чоловіком Олександром Комковим практично відразу після весілля. Довгий час вона приховувала цей факт, тому що не готова була говорити про розлучення на публіці.

Розбите серце зірки, судячи з усього, залікував російський актор Роман Полянський, з яким Гросу почала занадто часто з'являтися на публіці. Парочка разом знімалася в кліпах і записувала відео для Тік Ток. Зараз 25-річна Аліна і 37-річний Роман практично нерозлучні.

На свіжому відео пара дуріла, прикинувшись міньйонами.

"Не залишай міньйонів без нагляду. Якщо в дитячій тихо, значить-біда) як би ви назвали це відео?)",- підписала кадри Аліна.

У коментарях шанувальники залишили масу захоплених слів про їх пару.

"Які ви Класні", "ви такі круті", "ось саме так поводяться двоє закоханих", "вони знайшли один одного", "Просто кращі!!! Не можна не посміхатися, дивлячись на вас!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що розлучена Гросу після зміни іміджу наважилася на сміливий крок, не кожна дівчина так зможе: "вирішила відмовитися".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу, що закрутила роман з російським актором, влаштувала розбірки на камеру: "ти взагалі...".

Також Politeka писала, що збентежена Гросу зізналася, що ховає під товстим шаром макіяжу: "намагаюся не показувати їх...".