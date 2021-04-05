Зіркові детективи на шоу "Маска" виконали командні танці, вразившись від пісні запрошеного гостя

Як передає Politeka.net, шоу "Маска" стало одним з найбільш рейтингових на українському телебаченні. За столом зіркових детективів канал зібрав найпопулярніших виконавців, щоб привернути увагу до шоу.

Нерідко глядачі скаржилися на надмірну активність детективів, але, за словами Олі Полякової, без них шоу було б нудно дивитися.

В Instagram проекту з'явився уривок з ефіру, на якому всі детективи танцювали паровозиком за Поляковою. Дзідзьо тримав за талію Полякову, а Винник схопився за пишні стегна Насті Каменських.

"З веселими танцями і піснями крокуємо до гранд фіналу гіпершоу МАСКА. Не пропустіть фантастичне видовище в суботу, 10 квітня, о 21:00. Ми дізнаємося, хто ховається під масками Сонця, Дракона і Носорога і почуємо ім'я переможця. Буде незабутньо!",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу стали обговорювати побачене.

"Терміново потрібен 2 сезон", "відразу видно, що Андрій в "захваті" від того, що відбувається», «Подивіться на погляд Винника перед яким Каменських», «Думаю, виграє Сонце, воно загадкове і ніхто не знає, хто там крім тих, хто її запрошував на шоу Маска», - пишуть глядачі.

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