19-річна внучка Софії Ротару Соня Євдокименко вразила видом на зйомці в Нью-Йорку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Євдокименко регулярно публікує красиві професійні фото. Видно, що дівчина влаштовує фотосесії спеціально для соцмереж. Євдокименко ретельно продумує кожен образ, тому завжди виглядає стильно і елегантно.

Відомо, що Соня живе в Нью-Йорку, де знайшла собі нареченого. Часто красуня буває і в Україні. Соня вже встигла спробувати себе в якості моделі і співачки, але поки намагається займатися блогінгом.

На свіжих кадрах Євдокименко постала в незвичному для неї вигляді. Соня одягла чорний брючний костюм чоловічого крою. Волосся красуня залишила розпущеним, щоб додати родзинки в такий сміливий лук. Варто відзначити, що незважаючи на мішкуватий костюм, який був великий на дівчину, виглядала вона дуже спокусливо.

"Новий тиждень. Зробіть це!",- коротко підписала фото Соня.

У коментарях молодій красуні залишили масу компліментів.

"Викличте пожежну поліцію", «тобі пасує цей образ», «Вау, Софія», «дуже мило», «як гаряче», «несподівано», "це любов", - пишуть користувачі Мережі.

До речі, Соню Євдокименка назвали на честь зіркової бабусі.

Нагадаємо, що 19-річна внучка Ротару забула надіти ліфчик, прикувавши увагу до тендітної фігури: "Просто неземна краса!".

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