Зірка студії "Квартал 95" Еліна Мбані показала невимушений домашній образ, вразивши своєю природною красою
Артистка "Жіночого кварталу" порадувала шанувальників новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Еліна вирішила показати, як виглядає вдома без зайвої косметики, укладок і гламурних нарядів. На знімках дівчина позує перед дзеркалом в простих джинсах і чорному топі з відкритими плечима.
На її обличчі не видно косметики, а від природи кучеряве волосся красуні життєрадісно стирчать в різні боки. Мбані явно не намагалася чепуритися для цих кадрів, однак, незважаючи на це, їй вдається виглядати дуже свіжо.
"Мені здається, ці фото ідеально підходять для понеділка", - підписала фото артистка.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Розкрито таємницю раптової смерті актриси-красуні, їй було всього 29 років: "Гостювала у батьків..."
Зацілований півфіналіст "Холостячки" Рибак показав "покарання" від своєї дівчини: "Так з ними і треба"
Дядю Жору, який переніс інсульт, наздогнало нове нещастя, з'явилися подробиці: "Просто в шоці..."
Хитрун "Холостяк" Заливако пішов врознос на особистих побаченнях з красунями:" Хто роздягнувся, а хто..."
Її передплатники не змогли пройти повз таких знімків.
"Кучерики кайф", "Таки вау", "дуже красива дівчина", "Кайф", "Крихітко, ти вогонь", - пишуть люди в коментарях.
Раніше ми писали, що екзотична красуня Мбані опублікувала ролик, де сиділа на колінах в боді. Красуня порухалася перед камерою, демонструючи ідеальну фігуру і сідниці.
"Ти занадто сповнена життя, щоб тебе хтось наполовину любив",-написала Еліна під відео.
Шанувальників її пост привів у захват.
Нагадаємо, екзотична красуня з "Жіночого кварталу" у вузенькому боді влаштувала сеанс спокуси перед дзеркалом: "вогняна крихта".
А ще Politeka писала, що екзотична красуня з "Жіночого кварталу" показала всю свою ніжність в прозорому вбранні.
Також Politeka повідомляла, що екзотична красуня з "Жіночого кварталу" віддалася пристрасті на підлозі.