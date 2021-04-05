Зірка студії "Квартал 95" Еліна Мбані показала невимушений домашній образ, вразивши своєю природною красою

Артистка "Жіночого кварталу" порадувала шанувальників новими фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Еліна вирішила показати, як виглядає вдома без зайвої косметики, укладок і гламурних нарядів. На знімках дівчина позує перед дзеркалом в простих джинсах і чорному топі з відкритими плечима.

На її обличчі не видно косметики, а від природи кучеряве волосся красуні життєрадісно стирчать в різні боки. Мбані явно не намагалася чепуритися для цих кадрів, однак, незважаючи на це, їй вдається виглядати дуже свіжо.

"Мені здається, ці фото ідеально підходять для понеділка", - підписала фото артистка.

Її передплатники не змогли пройти повз таких знімків.

"Кучерики кайф", "Таки вау", "дуже красива дівчина", "Кайф", "Крихітко, ти вогонь", - пишуть люди в коментарях.

Раніше ми писали, що екзотична красуня Мбані опублікувала ролик, де сиділа на колінах в боді. Красуня порухалася перед камерою, демонструючи ідеальну фігуру і сідниці.

"Ти занадто сповнена життя, щоб тебе хтось наполовину любив",-написала Еліна під відео.

Шанувальників її пост привів у захват.

Нагадаємо, екзотична красуня з "Жіночого кварталу" у вузенькому боді влаштувала сеанс спокуси перед дзеркалом: "вогняна крихта".

А ще Politeka писала, що екзотична красуня з "Жіночого кварталу" показала всю свою ніжність в прозорому вбранні.

Також Politeka повідомляла, що екзотична красуня з "Жіночого кварталу" віддалася пристрасті на підлозі.