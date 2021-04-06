Cтало відомо про стан 18-річного співака, переможця "Голосу країни" і "Голос. Діти" Романа Сасанчина
19-річний співак повідомив, що його мама захворіла коронавірусом, потім її стан різко погіршився і жінку перевели в реанімацію. Сасанчин звернувся до українців за допомогою, оскільки не вистачало грошей на дороге лікування. Потім коронавірус виявили і у самого Романа, він опинився в лікарні під крапельницею.
Як передає Politeka.net, нові кадри з Романом показала у себе в Instagram його дівчина.
«А Подивіться, хто у нас вийшов вже з лікарні. Ура! Вже все добре", - каже вона, тримаючи хлопця за руку.
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Нагадаємо, Роман Сасанчин став переможцем шоу» Голос країни-10", де починав участь будучи в команді Дана Балана, але пізніше перейшов до Тіні Кароль.
Пізніше стало відомо, що юнак переїхав до Києва і оселився в подарованій квартирі разом зі своєю дівчиною Іванною. Там вони разом робили ремонт своїми силами. Перший час в квартирі зовсім не було меблів.
Щоб забезпечити себе, Роман влаштувався працювати касиром в супермаркет. Хлопець розповідав, що брати гроші у батьків він не хотів принципово, і не бачив нічого поганого в такій роботі, хоча чути на свою адресу доводилося Різне.
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