Телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників яскравими кадрами возз'єднання зі своїм улюбленим меценатом
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк стала справжньою зіркою українського телебачення і підкорила Instagram. У своєму мікроблозі красуня зібрала багатомільйонну аудиторію фоловерів, яку тепер часто радує яскравими публікаціями з життя. Так, цього разу зірка вирішила поділиться з шанувальниками своєю радістю - вона повернулася до свого мецената – песика Рафіка.
Через відряджень і тривалих від'їздів Лесі довелося залишити домашнього улюбленця вдома у батьків, бо в Києві за ним не кому було стежити. У своїх Instagram-сторіс телезірка показувала шанувальникам, як сумує за Рафіком, а тепер нарешті обрадувала публіку возз'єднанням. Нікітюк виклала відео, в якому заходить в будинок і на неї тут же кидається улюблений песик.
"А де собачка? Боже, чого не зустрічає мене? Сидить закритий пес. Боже, який пес брудний, немитий, кудлатий, бомжара маленький", - звертається Леся до свого улюбленця, як тільки відкриває двері і бачить його. "Іди покажися передплатникам, йди, Рафко", - знову звертається до собаки Нікітюк.
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Відзначимо, що Леся якось назвала свого пса меценатом, оскільки він заробляє їй гроші на рекламі і зйомках. Однак через роз'їздів і подорожей Нікітюк довелося на якийсь час залишити улюбленця, але, схоже, тепер вона забере його до Києва.
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