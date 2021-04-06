Співака Андрій Мацевко, який неодноразово брав участь у шоу "X-Фактор", затримали в Києві

Про це пише "РБК-Україна» з посиланням на сторінку спільноти "Київ Оперативний" в Facebook.

Згідно з повідомленням, Мацевко затримали за те, що намагався скористатися підробленим пенсійним посвідченням, щоб зайти в метро.

У мережі було опубліковано відео, як Мацевко відповідає на запитання поліції. За словами учасника "X-Фактора", посвідчення йому підкинув друг, який займається підробкою документів.

"Бувший... друг хотів мене підставити і це зробив... щоб мені зробити погано. Він підробив мені, він підробив собі, він підробив мені (я цього не знав), і підкинув мені в барсетку", – сказав Мацевко на відео.

Кадри активно коментують в мережі. Згадали навіть скандального суддю шоу Сергія Сосєдова.

"Прямо таки новина. Не з тими воюємо, злочин знайшли. А поліції потрібно побільше займатися злодіями і корупціонерами», «зірки все таки їздять в метро», «Особливо небезпечний. Кримінал року", "напевно і там погано заспівав, раз затримали", "був пацан і немає пацана", "От бідняга, і тут не повезло", "Так він не доїхав до шоу талантів?", "Краще б затримували наріков і алкашів", "То, напевно все витівки Сосєдова, винищує конкуренцію", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, що Андрій Мацевко в 2010 році брав участь в талант-шоу «Х-Фактор», але у фінал не потрапив.

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