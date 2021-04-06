Відома українська співачка Ірина Білик з розмахом святкує свій 51-й день народження

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram поп-діва українського шоу-бізнесу розповіла про подарунок, який приготувала для себе і шанувальників на честь свого свята. Співачка вирішила перевипустити свій альбом "Нова", якому більше 20 років. Вона опублікувала обкладинку альбому, на якій позувала в чорних окулярах.

"Настав цей день! На честь мого Дня Народження з’явився довгоочікуваний і вами і мною вініл альбому "НОВА". Тираж обмежений і тільки для справжніх колекціонерів і шанувальників моєї творчості. На кожній платівці я залишаю свій автограф з вдячністю за багаторічну любов до моєї музики", - зазначила Білик.

У коментарях щасливі шанувальники влаштували справжній переполох, залишивши співачці масу приємних компліментів. Відома українська співачка і кума Дзідзьо Ольга Цибульська поставила лайк артистці.

"Ще й улюблений альбом", "Будь здорова! і щаслива... як щасливими робиш нас ти своїми піснями", "твоя творчість завжди була, є і буде особливою для багатьох!", "Супер альбом! Супер пісні! Репертуар тоді був найкращий!", "Ірочка, ви наша муза. З днем Народження Вас, творіть, живіть, радійте і кохайте", - пишуть користувачі Мережі.

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