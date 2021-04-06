У мережі обговорюють поведінку Тіни Кароль і Володимира Дантеса на шоу "Ліпсінк батл"
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок співачки в Instagram з'явилася нарізка кадрів зі свіжого ефіру шоу, в якому брали участь Надя Дорофєєва і Володимир Дантес. На відео зібрали моменти, коли ведуча шоу Тіна Кароль кокетнічала та хихотіла поруч з Дантесом, який був переодягнений в костюм Вєрки Сердючки. Співак, у свою чергу, зробив кілька компліментів Кароль. Відео супроводили романтичною музикою.
"Вибачте, але вони мені подобаються", - підписали відео автори аккаунта.
У коментарях почався справжній переполох через побачене. Як відомо, Тіні вже і так приписують роман з Даном Баланом, а також неоднозначні стосунки з Юлією Саніною. Тепер шанувальники натякнули ще на одну пару, що не сподобалося фанатам Дорофєєвої.
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"Ти відкрила для мене нову пару", «Кому Тіну тільки не приписують», «приберіть руки від дружини Юлі Саніної», «вже Тіну і Дантеса одружили в своїх мозочках", "Мда уж... нічого, що він одружений?", "Фу, ну така вона мені. Сама не улюблена співачка, що як жінка не подобається, що творчість. Вибачте її фанати", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що палюча Кароль в непристойному розрізі виставила ніжку, вразивши відвертістю:"неймовірно".
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Також Politeka писала, що розкута Кароль в сукні з безсоромним декольте забула прикрити головне: "Ну чого соромитися".