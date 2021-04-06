У мережі обговорюють поведінку Тіни Кароль і Володимира Дантеса на шоу "Ліпсінк батл"

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок співачки в Instagram з'явилася нарізка кадрів зі свіжого ефіру шоу, в якому брали участь Надя Дорофєєва і Володимир Дантес. На відео зібрали моменти, коли ведуча шоу Тіна Кароль кокетнічала та хихотіла поруч з Дантесом, який був переодягнений в костюм Вєрки Сердючки. Співак, у свою чергу, зробив кілька компліментів Кароль. Відео супроводили романтичною музикою.

"Вибачте, але вони мені подобаються", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях почався справжній переполох через побачене. Як відомо, Тіні вже і так приписують роман з Даном Баланом, а також неоднозначні стосунки з Юлією Саніною. Тепер шанувальники натякнули ще на одну пару, що не сподобалося фанатам Дорофєєвої.

"Ти відкрила для мене нову пару", «Кому Тіну тільки не приписують», «приберіть руки від дружини Юлі Саніної», «вже Тіну і Дантеса одружили в своїх мозочках", "Мда уж... нічого, що він одружений?", "Фу, ну така вона мені. Сама не улюблена співачка, що як жінка не подобається, що творчість. Вибачте її фанати", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що палюча Кароль в непристойному розрізі виставила ніжку, вразивши відвертістю:"неймовірно".

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