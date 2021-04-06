Український виконавець і музикант Андрій Данилко, якого всі знають за образом Вєрки Сердючки, розповів, що він думає про Аллу Пугачову

Як передає Politeka.net, в одній з фан-груп Алли Пугачової в Instagram опублікували уривок з інтерв'ю Андрія Данилка. Артист розповів, що бачив Пугачову без маски. За його словами, у звичайному житті вона дуже зворушлива.

Данилко згадав, як вийшов з Пугачовою в курилку, так як в студії звукозапису курити було не можна. Зірки курили на сходовому прольоті, а через них постійно проходили люди, які дивилися на артистку великими очима.

"Ну як? Слава не тисне?",- несподівано запитала Пугачова Данилка.

"Та Ви знаєте, я коли знімаю всі свої обладунки, не тисне", - відповів артист.

"Щасливий...", - промовила Алла.

За словами артиста, він дуже добре ставиться до Пугачової.

"Я радий, що вона має зараз життя, яке вона хоче. Я за неї радий", - додав Данилко.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків.

«У кожній долі, в якій взяла участь Алла, трапляється щось чарівне, але не всім вона так відкривається..це дуже дорогого коштує. Браво!", "А ми як раді за неї, за її чудову, прекрасну сім'ю», «Дай Бог здоров'я і щастя Аллі Борисівні... Така зірка народжується лише одного разу в тисячоліття!",- пишуть користувачі Мережі.

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