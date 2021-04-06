Українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, красуня тільки нещодавно повернулася в Україну, адже відпочивала в загадковому Єгипті. Зірка не тільки купалася в морі, але і ходила по цікавих храмах, ділячись своїми враженнями. Нікітюк залишила деякі фото в резерві, щоб ще деякий час радувати українців образами.

Цього разу красуня показала, як гуляла в сорочці, яку відчинила, і купальнику. Дівчина прикрила очі окулярами, позуючи перед фотографом в профіль. Можна помітити, що купальник виявився занадто вузьким, адже з нього випирало дещо.

"День добрий", - написала зірка під фото.

"Фанати поставили більше 31 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ух ти, яка краса", "дуже красива", "Леся, щось стирчить".

Ми писали, що телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників яскравими кадрами возз'єднання зі своїм улюбленим меценатом.

Так, цього разу зірка вирішила поділиться з шанувальниками своєю радістю - вона повернулася до свого мецената – песика Рафіка.

Через відряджень і тривалих від'їздів Лесі довелося залишити домашнього улюбленця вдома у батьків, так як в Києві за ним не кому було стежити.

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