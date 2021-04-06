Так ось у чому справа

Популярний український співак Олег Винник прокоментував тему, яка не дає спокою багатьом

Як відомо, Винник ніколи не розповідає про свою сім'ю, незважаючи на великий інтерес публіки. В програмі "ЖВЛ" артиста вирішили розпитати про це. (Щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Винник зізнався, що не бачить сенсу виносити своє особисте життя напоказ. Він упевнений, що любов глядачів потрібно завойовувати хорошим матеріалом і іскрою в очах, а не плітками про особисте.

"Хтось підтримує свою популярність піаром: показує дітей або дружин. Мені здається,що все це неважливо... як тільки у тебе пропаде іскра в очах, щастя і енергія – все, нічого не допоможе", – пояснив співак.

Також Винник додав, що не вважає себе "серцеїдом", як люблять його називати.

Відзначимо, в мережі дружиною Винника називають 47-річну співачку Таїсію Сватко (Таюне), яка виступає у артиста на бек-вокалі.

Відзначимо, крім чуток про відносини з Таюне, раніше в мережі показували їх дорослого сина. Юліан нібито народився в Німеччині, куди його батьки вирушили працювати відразу після навчання в Канівському музичному училищі. В даний час 16-річний юнак продовжує жити і вчитися за кордоном.

Нагадаємо, Винник з гордістю показав свою команду на "Голосі країни", хто вцілів: "Думаю, ви виграєте!"

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