Молдавський виконавець Дан Балан, який став радником Тіни Кароль на шоу "Голос країни. Перезавантаження", змусив говорити про себе
Як передає Politeka.net, Дан Балан став запрошеним гостем на шоу, в якому сам був тренером протягом двох років. Місце Балана зайняв український виконавець Олег Винник, що засмутило фанатів пари Дан-Тіна, але порадувало шанувальників Винника.
На одній з фан-сторінок Дана з'явилися кадри, зроблені під час шоу.
"Ви вчора дивилися "Голос Країни 11"?",- поцікавилися автори аккаунта у шанувальників.
У коментарях стали обговорювати свіжий випуск, в якому вся увага належала парочці Тіни і Дана.
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"Ну звичайно! Вчора повністю весь ефір голосу належав Дану. Він був на висоті як завжди", "Ну так. Дан був на висоті, як завжди", "так, все харизматично, відкрито, просто геніально", "Балан - інтуїція планети!", "Хороший випуск! Дан, ти нещадний!»,- пишуть користувачі Мережі.
Крім цього, глядачі відзначили, що Дан виглядає крутіше, ніж Винник.
"Коли Балан сказав, що Винник - се**символ, це було смішно. Неголений, нестрижений, одягнений в чорти що. На тлі Дана цей "се**символ" був просто міль", - пишуть люди.
Нагадаємо, що Дан Балан розсекретив свого "малюка" на "Голосі країни", здивувавши навіть Тіну Кароль: "так, тато...".
Як повідомляла Politeka, Дан Балан здивував схожістю зі своїм "малюком", розсекреченим на "Голосі країни":"щасливий, як ніколи".
Також Politeka писала, що Балан і Кароль загралися в любов, опинившись занадто близько: "Тільки Дану Тіна дозволяє так...".