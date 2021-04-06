За словами джерела, принц Гаррі вимагає від королівської сім'ї вибачень за поводження з його дружиною Меган Маркл

Про це пише журнал US Weekly з посиланням на власне джерело.

Як відомо, в недавньому гучному інтерв'ю Опрі Вінфрі 39-річна Меган розповіла, що під час життя в палаці вона не отримувала ніякої підтримки від британської королівської сім'ї, через що перебувала на межі суїциду. Також вона звинуватила королівську сім'ю в расизмі.

36-річний Герцог Сассекський заявив, що він був обурений, коли член палацу нібито цікавився, наскільки темною буде шкіра Арчі до його народження.

Пізніше з'ясувалося, що ні королева, ні принц Філіп не ставили цього питання.

Меган також стверджувала, що Кейт Міддлтон змусила її плакати під час примірки весільної сукні, а не навпаки.

Герцогиня, яка страждала суїцидальними думками під час вагітності, також стверджувала, що палац відмовився надавати їй психологічну підтримку.

Повідомляється, що тепер принц Гаррі хоче вибачень від своєї сім'ї.

"Проблема Гаррі полягає в тому, що він зациклений на тому, щоб бути правим. Незважаючи на те, що він сам стверджує, що готовий рухатися далі, він не відступить, поки не отримає вибачень від своєї сім'ї", - заявило джерело.

В даний час з Букінгемського палацу надійшла одна офіційна заява щодо інтерв'ю Опри Вінфрі, в якому було повідомлено, що королівська сім'я розгляне побоювання, виражені Меган і Гаррі.

Вони сказали, що до них «поставляться дуже серйозно, і сім'я розгляне їх в приватному порядку».

У офіційній заяві додано: "вся сім'я засмучена, дізнавшись, наскільки складними були останні кілька років для Гаррі і Меган. Підняті питання, особливо расові, викликають занепокоєння. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть усіма улюбленими членами сім'ї».

Подруга Опри і підтримуюча ведуча Гейл Кінг розповіла, що Гаррі розмовляв з принцом Вільямом і принцом Чарльзом через кілька днів після неоднозначного інтерв'ю, але заявила, що бесіда була «непродуктивною».

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