Відомий український актор театру і кіно Дмитро Ступка на тлі посилення карантину в Києві задумався про те, чи правильну професію він обрав

Як відомо, з 5 квітня в Києві почали діяти посилені правила карантину, які поширилися і на роботу громадського транспорту. Тепер туди пускають пасажирів тільки по спецпропусках. Як звернув увагу Ступка, на цьому тлі особливо активізувалися столичні таксисти, які тут же вирішили підняти тарифи.

Своїми спостереженнями актор поділився в розділі сторіз свого Instagram. Так, Ступка опублікував скріншоти, на яких можна було побачити, за скільки киянам пропонували поїхати з одного району міста в інший. Примітно, що суми були дійсно вражаючими – від 500 з гаком до 1000 гривень.

Ступка явно вразився цією ситуацією і навіть з сарказмом зазначив, що і сам задумався про те, щоб піти таксувати.

"Ну все, їду грачувати! Поїхали, поїхали!",- написав актор.

Відзначимо, що акторам зараз і правда нелегко, адже в Києві, крім іншого, закриті театри і кінозали, тому артисти поки перебувають у вимушеній відпустці. В цілому пандемія вкрай негативно позначилася на акторській діяльності в Україні, тому хвилювання Ступки можна зрозуміти.

Додамо, що раніше дружина Дмитра, ведуча Поліна Логунова поскаржилася на те, що чоловік заробляє занадто мало за її мірками. Вона навіть допустила, що через це їх може чекати розлучення.

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