Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла, як її розігрував колектив

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ольга Полякова стала учасницею розважального Improv Live Show. Як повідомляє пресслужба Нового каналу, за лаштунками зйомок суперблондинка поділилася курйозними ситуаціями, в яких їй доводилося імпровізувати. Оля повідала, що в артистів є традиція – під час останнього концерту в турі прийнято розігрувати зірку, робить це її колектив, в основному музиканти і шоу-балет. "Жертвою" такого розіграшу кілька разів стала сама співачка, більш того, вона також влаштовувала подібні "підстави" своєму колективу.

"Мене всі бояться, тому жартують дуже рідко. І все ж бували випадки, коли колектив під час концерту пожартував наді мною. Пам'ятаю, як я вийшла на сцену, а в стійку для мікрофона був засунутий банан. Довелося обіграти ситуацію і співати в банан", - згадує Полякова. Також вона розповіла, як одного разу виконувала ліричну пісню, але замість шоу-балету до неї на сцену вийшли люди в костюмах і кокошниках.

Крім того, артистка зізналася, що одного разу і сама вирішила потроїти розіграш своєму колективу. "Під час концерту я змінила одну композицію. Сіла за фортепіано і почала її виконувати. Мої музиканти були в шоці. Але молодці, не розгубилися, і після декількох акордів підхопили мелодію і почали теж імпровізувати", - повідала Полякова.

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