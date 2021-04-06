Відомий український продюсер і виконавець Олексій Потапенко (Потап) заінтригував шанувальників свіжим фото

Як передає Politeka.net, Настя Каменських після прем'єри кліпу "Дівчатка рулять" полетіла з подружками в Мексику, де має намір знімати реаліті-шоу. Потап же залишився вдома, щоб працювати над своїми проектами.

Свіжий кадр, який артист опублікував у себе в мережі, збив з пантелику шанувальників. Потап поділився фотографією, зробленою в Стамбулі. Він не став уточнювати, це архівний кадр або артист посеред карантину вирішив поїхати до Туреччини. На фото виконавець сидів на сходинках між двома будівлями.

"Стамбул-місто контрастів", - підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу приємних відгуків.

"Ласкаво просимо в Стамбул)", "Потап, ти крутий", «Бос», «як завжди на висоті», "схоже на локацію з CS GO)", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Потап показав, як харчується за відсутності дружини. Як відомо, Настя Каменських дуже серйозно ставиться до харчування, так як веде здоровий спосіб життя. Поки Насті немає, Потап вирішив дозволити собі зайвого. Він похвалився холостяцькою трапезою, в якій шанувальники помітили ковбасу. Фани стали жартувати над артистом, погрожуючи йому гнівом дружини.

Нагадаємо, що пухленький Потап показав, чим займався до зустрічі з Каменських:"початок всього...".

Як повідомляла Politeka, задоволений Потап показав, чим займається, поки дружина в Мексиці, Дорофєєва ахнула: "Огооо...".

Також Politeka писала, що епатажний Потап показав, на що готовий заради коханої дружини: «йшли б краще картоплю садити...».