Відома українська ведуча Марічка Падалко вирішила розділити з шанувальниками зворушливий сімейний момент і похвалилася сином, який підріс



45-річна улюблениця українців, яка веде новини на телеканалі "1+1", поділилася в Instagram милим постом про свого сина. Про це пише Politeka.net.

Падалко розповіла, що нещодавно помітила, що 14-річний син наздогнав її у зрості. Ведучу це сильно вразило, адже сама вона так і залишилася нижче своїх батьків.

"Настав той день, коли ми з сином зрівнялися в зростанні. В його чотирнадцять). Я зрозуміла, що у мене подібного досвіду не було - я не дотягнула до зростання своїх батьків - у мене середнього зросту мама і високий батько. Я, напевно, в його маму, свою невисоку бабусю", - розповіла Падалко.

Вона також поділилася знімком, на якому вони з сином позують поруч. На фото хлопчик здається навіть трохи вище своєї мами. При цьому, ведуча виглядає дуже щасливою і явно пишається сином.

Її передплатники тут же відреагували на пост Марічки.

"Це чудово, що наші діти нас переганяють у зрості!", "Головне здоров'я", "по-моєму він вже переріс))) такий парубок, не наврочити б", "синуля вище", - пишуть люди.

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