Відома телеведуча Катя Осадча з'явилася на публіці в сукні, яку до неї одягала одна з учасниць вокального шоу "Голос країни"

Як передає Politeka.net, однаковий наряд у двох зірок помітили в Телергамм-каналі KIRS_TV. Автори каналу змонтували відео, в якому показали, як Осадча і учасниця вокального шоу Любов Дробіна працюють в чорній сукні з пір'ям.

Відомо, що Дробіна виступала в ефектній сукні на нокаутах, а Осадча з'явилася в ній в одному з випусків «Світського життя».

"Сукня-мандрівниця", - підписали відео автори каналу.

У коментарях стали активно обговорювати конфуз, який стався з працівниками одного каналу.

"Ну а шо, Катя його побачила на цій телиці на голосі, і забрала собі», "нагадало схоже плаття ще у NK", "теж помітила, що вчора вона була на Каті", "а помітили, як у Осадчої відрізняється колір ніг і зони декольте?",- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що шанувальники знайшли це плаття в продажу. Виявилося, що воно коштує 865 доларів (близько 24 тисяч гривень). Крім цього, подібне плаття побачили і у Насті Каменських.

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