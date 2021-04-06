Відома українська співачка Камалія показала свого чоловіка в компанії Ірини Білик з нагоди дня народження своєї колеги по сцені
Як відомо, 6 квітня Білик святкує свій день народження. Цього року їй виповнюється 51 рік. Камалія не змогла залишитися осторонь, і опублікувала в Instagram пост, в якому привітала свою колегу. Про це пише Politeka.net.
Найбагатша співачка України емоційно звернулася до іменинниці:
"Ірочка люба, вітаємо тебе! Будь щасливою-пресчастливою! Ти і є саме натхнення! Любимо тебе! З днем народження!".
Судячи з усього, привітання було і від імені чоловіка Камалії, адже саме його фото супроводила пост зірка. На чорно-білому знімку мільярдер Мохаммад Захур позує поруч з Білик. Бізнесмен досить посміхається, а співачка загадково підносить палець до губ. Фото було зроблено давно, адже на ньому Білик ще з коротким волоссям.
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Шанувальники Камалії тут же відреагували на її пост.
"Дуже красива фотографія, з днем народження", "вітаю", "у Ірочки носик зовсім маленький став", "фотка класна", "Ірочка розумниця", "З Днем народження", - пишуть люди.
Раніше стало відомо, що Мохаммад в таємниці від Камалії вирішив пройти вакцинацію від COVID-19 у Великобританії. Сама ж співачка чекає, поки до неї дійде черга в Україні. До цього вся їхня сім'я вже встигла перехворіти.
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