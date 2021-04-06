Камалія Захур оригінально відзначила Всесвітній день чоловіка, здивувавши спільним знімком зі своїм благовірним

Найбагатша співачка України поділилася веселим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net. У ньому Камалія розповіла всім, хто про це не знав, що 6 квітня відзначають Всесвітній день щасливого чоловіка. З цього приводу вона зібрала добірку кумедних цитат про заміжжя.

"Давайте збережемо двохвилинне мовчання і оцінимо деякі цитати з реального життя "відомих" чоловіків:

Дружина надихає на великі справи і заважає їх досягти.

- Майк Тайсон

"Шлюб-єдина битва в світі, де противники ділять ліжко».

- Ендрю Кутто



Привітання з Всесвітнім днем чоловіка", - написала співачка.

Такий пост вона не могла не проілюструвати спільним знімком зі своїм чоловіком, мільярдером Мохаммадом Захуром. Втім, фото виявилося вельми оригінальним.

На ньому Камалія і її чоловік сидять на дивані, причому співачка однією рукою душить коханого. При цьому, зірка досить сміється, а Захур щосили зображує на своєму обличчі жах.

Шанувальники Камалії бурхливо відреагували на її пост.

"Фото звичайно-залікове", "який клас, бомбезне фото і красива пара", "у Вас дуже гарний Look Louis Vuitton", "Аааа, які ви класнючі!) Обожнюю вас!", "Шикарна фотка! Щастя вам!", "Гумор чоловіка дорогого коштує - це допомагає в будь-якій ситуації!",- пишуть люди.

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