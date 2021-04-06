Українська спортсменка Марина Бех-Романчук показала шанувальникам свого чоловіка-спортсмена

Як повідомляє Politeka.net, українська чемпіонка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук крім своїх перемог радує шанувальників яскравими фотографіями у своєму Instagram. Красуня з ідеальним спортивним тілом не соромиться демонструвати його, викладаючи в соцмережу пікантні фото у відвертих нарядах і купальниках. А цього разу вона здорово здивувала фанатів, виклавши у мережу романтичні і навіть інтимні фотографії з коханим чоловіком – відомим плавцем-чемпіоном Михайлом Романчуком.

На фотографіях закохана парочка відображена на прогулянці, вони мило посміхаються один одному, обіймаються і дурять, все як годиться молодим і закоханим. Для фотосесії Марина і Михайло наділи схожі довгі плащі пастельних відтінків, у неї – світлий, а у нього насичено бежевий. Волосся дівчини розпущене і недбало укладене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка, вона дивиться на чоловіка закоханими очима, а він відповідає їй взаємністю.

У підписі до публікації Бех-Романчук трепетно написала: "Наш маленький світ". Фоловери тут же почали активно обговорювати нову фотосесію легкоатлетки з чоловіком-красенем, засинаючи компліментами і захоплюючись їх закоханості. "Гарний", "Дуже красива пара", "Щасливий хлопець", "Такі закохані", - пишуть в коментарях до фотографій.

Нагадаємо, Бех-Романчук блиснула апетитними сідницями, застрибнувши на підкачаного красеня: "Щасливчик".

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