Популярна українська співачка Аліна Гросу насмішила кадрами, на яких показала, як вибирає шубу зі своїм передбачуваним коханим Романом Полянським

Після розлучення з першим чоловіком артистка відверто зізналася, що невдалі стосунки стали для неї великим ударом. Однак, судячи з усього, з тих пір її серцева рана встигла зажити, адже зірка стала регулярно з'являтися в компанії російського актора Романа Полянського. Втім, незважаючи на вельми недвозначні кадри, пара вважає за краще не коментувати свої стосунки.

Проте в новому відео на своїй сторінці в Instagram Гросу не посоромилася представити себе в ролі дівчини Романа. Про це пише Politeka.net. Пара розіграла забавну сценку, в якій дівчина нібито вибирала собі шубу, проте хлопець явно не зрадів, дізнавшись її ціну. Все це артисти зображують під чужу озвучку.

"Ну як тобі?",- цікавиться Гросу.

"Якось не сидить. Вона тебе повнить, чи що? Я тобі не хотів говорити, але тебе чомусь всі шуби повнять. Перша сама не повнить", - вимовляє Полянський.

"Це моя, я в ній прийшла", - спантеличено зазначає Гросу.

Весь цей час співачка крутиться перед камерою в акуратній шубці.

"Коли все-таки затягнула його вибрати шубу. P. S. Чоловіки, майте на увазі, що в таких випадках говорити, щоб фінансові запаси сім'ї залишалися на місці", - підписала кадри виконавиця.

Її шанувальники не змогли пройти повз пост.

"Такі красиві ваші відео завжди піднімають настрій!", "Ви Ідеальна пара", "чоловіки, вони такі", "ви створені один для одного", - пишуть люди.

Нагадаємо, розлучена Гросу, що закрутила роман з російським актором, влаштувала розбірки на камеру: "ти взагалі...".

Як повідомляла Politeka, Гросу поозорнічала в ліжку з коханим, налякавши волохатими ногами: "Упс! Ніяково вийшло...".

Також Politeka писала, що розлучена Гросу попустувала з 37-річним коханцем і зняла все на камеру: «так поводяться два...».