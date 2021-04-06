Дочка відомої української продюсера і колишньої дружини Потапа Ірини Горової вилетіла з Університету через постійні світські заходи

23-річна прийомна дочка Потапа Наташа Горова розповіла про проблеми з навчанням у програмі «Зірковий шлях». Так, дівчина зізналася, що свого часу їй довелося приховувати від матері той факт, що її вигнали з вузу.

Горова була оточена зірками з юного віку, адже її мати і вітчим були одними з найвпливовіших українських продюсерів. Сама Наталя не тільки відвідувала всілякі вечірки і світські заходи, а й спробувала себе в ролі піарниці співачки Мішель Андраде.

Однак, така захоплююча і насичена Світське життя згубно позначилася на навчанні дівчини. Наташа розповіла, що через гастролі з Андраде її відрахували з університету, де вона навчалася на магістра.

Дівчина не хотіла розповідати нічого матері, проте її видав молодший брат.

"Я пам'ятаю, що це було перед маминим інтерв'ю. Я приїхала, як її менеджер і вона там сидить, а я бачу, що настрій у неї не дуже хороший. І вона каже: "Наташа, а як там з університетом справи?". І я розумію, що вона знає», - розповіла Горова.

Пізніше їй вдалося відновитися у вузі за наполяганням матері, яка хоче, щоб у її дочки була вища освіта.

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