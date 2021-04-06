Епатажна українська реперша Alyona Alyona помірялася своїми вражаючими формами з американською співачкою Майлі Сайрус

Артистка продовжила дражнити своїх шанувальників і ворогів відвертими фото на своїй сторінці в Instagram. Як пише Politeka.net, на цей раз спекотна красуня з фігурою «плюс-сайз» вирішила показати себе топлес.

Так, Олена опублікувала колаж, на якому вона зображена в одних джинсах. Свої оголені груди виконавиця прикриває великим грейпфрутом, розрізаним на дві половинки.

Поруч зірка опублікувала аналогічне фото американської співачки і актриси Майлі Сайрус. Очевидно, саме воно і надихнуло Олену зробити такий знімок.

"Коли я кажу, що мої фрукти без ГМО - я чую галас", - підписала колаж реперша.

Українці тут же почали бурхливо обговорювати фото, причому їх думки на рахунок нього розділилися.

"Де твій пупок?", "Ти крута Оленка", "ти дуже позитивна людина ти нереально класна", "Майлі на тлі, щось взагалі загубилася", "потужно", "Ваше фото краще в 100 разів", "копія виявилася краще оригіналу", "почуття гумору та інтелект, Олена рулить", "Жесть, навіщо таке виставляти?", "І Пост зараз і вчителькою була, що ти твориш? Не копіюйте погане, візьми за основу хороші приклади", "Народ в шоці тому що звик до сухофруктів а взагалі круто", "мальовничо, соковито, любовно", - пишуть люди.

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