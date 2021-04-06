Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець показала себе зі збільшеними губами і вилицями, і сама здивувалася результату

Популярна українська гумористка налякала шанувальників новими кадрами в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Кравець ні з того ні з сього показала себе з новою зовнішністю. 44-річна артистка завжди славилася своєю природною красою, яку тільки підкреслювало її чарівність і легкий гумор, проте на нових кадрах її буквально не впізнати.

Кравець з'явилася перед камерою з неприродно роздутими губами і "накачаними" вилицями. Разом зі зменшеними очима і дивним виразом обличчя артистка виглядає як жертва невдалої пластики.

"Боже мій, ну це ж прекрасно! Подивіться, я так нагрілася, стоячи поруч з водонагрівачем, що все трошки у мене розширилося. Ось бачите: розширилося і наповнилося", - звертається Кравець до глядачів, намагаючись стримати свій сміх.

Помітно, що зірка сама дивується своєму вигляду.

"Боже мій, такий несподіваний ефект!",- вигукує вона.

Втім, шанувальникам Кравець не варто хвилюватися: артистка всього лише подуріла, використавши спеціальний фільтр в Instagram.

Раніше Кравець розповідала, що закінчила ремонт у будинку своїх батьків у Кривому Розі. Артистка була дуже горда тим, що незважаючи на зайнятої графік змогла допомогти своїм найближчим людям.

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