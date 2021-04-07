Відома пара учасників проєкту "Холостяк", яка знайшла своє щастя на проєкті, Микита Добринін і його вагітна дружина Даша Квіткова, показали животик-рекордсмен

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Даша Квіткова здивувала фоловерів розміром свого животика. Як відомо, Даша відомий блогер, дівчина не соромлячись ділиться історією свого життя з передплатниками, яких у дівчини 1,7 мільйона.

У своїй сторіс Даша розмістила фото, на якому вони з Микитою позують разом. Даша тільки в топіку на тонких брителях, а Микита зовсім без одягу. Щасливий чоловік обійняв Дашу ззаду, поклавши руки на животик.

"Боюся уявити, що буде на 9-му місяці😅", - підписала майбутня матуся.

"Пуз простоооо б'є рекорди за розмірами 🤪", - написала Квіткова.

Як відомо, Даша на шостому місяці вагітності. Вона розповідала, що Залишилося 15 тижнів до"найголовнішої зустрічі". А також поділилася які відчуття відчуває і як готується до зустрічі з малюком.

Кілька тижнів тому Даша потрапила в лікарню з нирковими коліками. Оскільки малюк росте, у вагітних часто трапляються проблеми з внутрішніми органами, які тимчасові і за допомогою допомоги медиків і фізичних вправ приходять в норму.

Зараз Даші набагато краще, вона активно займається блогінгом, записує медитації і проводить багато фотосесій.

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