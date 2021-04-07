Дочка знаменитого продюсера Ірини Горової Наталя зізналася, що розлучилася зі своїм хлопцем
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Наташа Горова розмістила інтерв'ю, яке дала передачі "Зірковий шлях".
Наташа розповіла, що познайомилися з бойфрендом ще в школі, а от стосунки їх тривали протягом року.
Разом з обранцем Наташа їздила відпочивати в Єгипет, а також дівчина зізналася, що була знайома з його батьками, які прихильно ставилися до дівчини:
"Я подобалася його батькам більше, ніж його колишні дівчата", - заявила Наталія Горова.
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Причину розставання дівчина не назвала, і висловила надію, що в майбутньому Їхні стосунки налагодяться.
"Ми сиділи, розмовляли - і вирішили, що треба зупинитися, щоб розібратися. Я довіряю долі. Якщо доля - бути разом, ми будемо разом", - резюмувала вона.
Шанувальники Наташі, яких у дівчини майже 31 тисяча, похвалили красуню за щире інтерв'ю. Всім було цікаво зануритися в закулісний світ знаменитостей, дізнатися нове, а щодо розставання з хлопцем, - побажали успіхів.
"Було цікаво дивитися і слухати♪", "Спасибі за натхнення і мотивацію ♪ ", "Классс🙌", "Дуже цікаве інтерв'ю. Молодець 👏", "Така щира, дуже цікаво було слухати і дивитися❤️", "Зовсім несподівано було чути деякі новини! Успіхів тобі!😍 ",- прореагували шанувальники.
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