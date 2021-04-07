Конкурс краси обернувся гучним скандалом

Змагання заміжніх жінок на Шрі-Ланці закінчилося досить несподівано. Переможницею була оголошена Пушпіка Де Сілва, якій, як і годиться, наділи корону.

Однак через кілька хвилин її попередниця Каролін Джурі-володарка титулів "місіс Шрі-Ланка 2019" і "Місіс світу 2020" вийшла на сцену і оголосила, що переможниця розлучена і що це є порушенням правил конкурсу. Після цього Каролін підійшла до жінки і почала знімати з неї корону.

Відео інциденту виклали в Мережу. Можна помітити, що Каролін Джурі разом з короною висмикнула волоски у переможниці. Де Сілва в сльозах покинула сцену. Після цього Джурі поклала корону на голову конкурсантки, що зайняла друге місце, і стала її вітати.

Пушпіка Де Сілва в мережі написала, що інцидент завдав їй, як психологічну, так і фізичну травму, вона навіть зверталася за ляпасом медиків. Вона підкреслила, що не перебуває в розлученні, а просто проживає зараз окремо від чоловіка.

Також вона заявила, що немає ніяких офіційних документів, які б підтверджували слова Каролін. Пушпика пригрозила судом.

Інцидент активно коментують у мережі.

"Що за неприйнятний і огидний вчинок. Така ганьба для комітету, ставити жінку в незручне становище таким чином", " Керолайн починає з того, що у неї є невелике прохання. Яке було прохання? Принизити іншу жінку публічно на сцені? Немає пояснень і ніяких доказів. Вона бере на себе відповідальність вирвати корону", " це так огидно, змушувати інших жінок відчувати себе некомфортно на публіці. Судді повинні знати про учасників конкурсу перед вибором, і вони повинні були розібратися з цим, перш ніж пропонувати корону. Я не знаю, як жінка посміхається після того, як зняла корону з іншої жінки. У королеви повинні бути хороші якості, крім зовнішнього вигляду. Це так егоїстично", "Каролін, тобі має бути соромно", - пишуть користувачі Інтернету.

Організатори конкурсу в свою чергу, вчинок Джурі назвали самоуправством, і пообіцяли повернути корону Пушпіке. Незабаром після обіцянки Де Сілва написала про те, що коли корона їй буде повернута, то вона "повністю бере на себе зобов'язання виграти майбутній конкурс, представляючи Шрі-Ланку на світовому конкурсі".

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