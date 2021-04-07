Зірка українського телебачення Леся Нікітюк продовжує радувати шанувальників, з'явившись в образі спекотної спокусливої кішечки

Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Леся Нікітюк, яка прославилася завдяки участі в проєкті "Орел і Решка" часто радує шанувальників в Instagram.

У своєму сторіс красуня вирішила поділитися з шанувальниками красою свого "мецената", песика Рафіка після стрижки, заодно подражнивши його маскою кішечки, і по м'явкавши.

У сторіс Леся розмістила відео, на якому головним героєм виступає Рафік, а Леся, застосувавши Instagram-фільтр "маска кішечки", почала нявкати: "Мяу-мяу".

Після чого, зірка показала Рафіка "в метеликах" і розповіла, що він дуже красивий підстрижений песик.

"Який гарний собачка в мене. Боже, я просто не можу, який гарний... Який гарний пострижений собачка! Цьом! Цьом!",- прокоментувала Леся змінивши голос.

Відомо, що Леся називає свого чотирилапого друга меценатом, бо він заробляє їй гроші на рекламі і зйомках. Відомо, що Леся влаштувала для Рафіка навіть справжню кімнату в своїй квартирі, а також у песика є свій власний Instagram-канал, в якому вдячна господиня публікує фото свого "мецената".

Нещодавно красуня тільки недавно повернулася в Україну, адже відпочивала в загадковому Єгипті. Зірка не тільки купалася в морі, але і ходила по цікавих храмах, ділячись своїми враженнями. Нікітюк залишила деякі фото в резерві, щоб ще деякий час радувати українців образами.

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